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Ракетная угроза из-за МиГ-31К. В Украине масштабная воздушная тревога

Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

По всей Украине сегодня, 1 января, снова объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной тому является взлет российских истребителей МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Как сообщили в Воздушных силах, масштабная тревога в Украине снова связана со взлетом нескольких российских МиГ-31К.

"Зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:03

Также в Воздушных силах напомнили о "Шахедах", которые движутся по ряду регионов Украины.

Движение ударных БПЛА сейчас такое:

  1. Группы ударных БПЛА типа "Shahed" в северной части Полтавской области, курс юго-западный.
  2. Группа БПЛА в Глуховском районе, курс западный.
  3. Ударные БПЛА в Лубенском районе Полтавской области, курс юго-западный.

Обновлено 15:33

В ряде регионов Украины отбой воздушной тревоги из-за МиГ-31К. В то же время, остается угроза "Шахедов".

Как сообщили в Киевской ОВА, в воздушном пространстве области зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:33

Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь

Российские войска этой ночью атаковали Украину беспилотниками Shahed. Под ударами оказались Одесса, Днепр, Львов. Известно о пострадавших, есть погибшие и разрушение инфраструктуры.

В общей сложности российские террористы в новогоднюю ночь атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников.

О последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.

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