RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

Фото: Россия держит в Черном море 24 крылатых ракеты "Калибр" (Скриншот из видео)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 17 марта вывели в Черное море 4 судна-носителя крылатых ракет. Среди них - 2 подлодки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Согласно данным пресс-секретаря областной военной администрации, враг может атаковать Украину 24 "Калибрамы".

"В течение дня возможна активность вражеской авиации. Не пренебрегаем сигналами воздушной тревоги", - подчеркнул Братчук.

Стоит отметить, что в укрытие необходимо направляться сразу как начинают выть сирены. Там следует находиться до тех пор, пока не будет информации об отбое.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года РФ нанесла по территории Украины 5 тысяч ракетных, более 3 тысяч авиационных и 1,1 тысяч ударов беспилотниками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне мореВойна России против Украины