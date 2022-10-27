Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

В Черном море сейчас находятся 3 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"В штормовом Черном море продолжает находиться группировка вражеского флота из 9 кораблей. Среди них 1 ВДК и 3 ракетоносителя, из которых 2 подводных. Наготове к использованию 16 "Калибров", - отметили военные.

В ОК "Юг" подчеркнули, что учитывая все угрозы и риски, не нужно подвергать себя опасности.

"Будьте сознательными и мудрыми, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм и правила действий, не доверяйте фейкам и сомнительным источникам информации", - добавили наши воины.