RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетная опасность. РФ вывела в Черное море подводный ракетоноситель

Фото: РФ вывела в Черное море подводный ракетоноситель (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия в понедельник, 10 апреля, вывела в Черное море корабельную группировку из восьми кораблей и одного подводного ракетоносителя. Уровень угрозы не слишком высок, но игнорировать его нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг" в Telegram.

По данным ведомства, общий залп может составлять четыре крылатых ракеты "Калибр".

"Враг даже при низкой вероятности атаки остается коварным и жестоким. Ситуация в море может оперативно меняться, как и активность вражеской авиации", - говорится в сообщении.

Кроме того, жителей южных областей предупредили не использовать плавсредства. Ограничения использования водного транспорта и любых плавсредств, в первую очередь, направлены на сохранение ваших жизней.

Напомним, РФ держала в Черном море только один ракетоноситель, снаряженный 4 "Калибрами".

Детальнее о том, сколько еще в России остается ракет и успевает ли враг пополнять запасы - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украиныракетный удар