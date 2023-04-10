Ракетная опасность. РФ вывела в Черное море подводный ракетоноситель

Россия в понедельник, 10 апреля, вывела в Черное море корабельную группировку из восьми кораблей и одного подводного ракетоносителя. Уровень угрозы не слишком высок, но игнорировать его нельзя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг" в Telegram.
По данным ведомства, общий залп может составлять четыре крылатых ракеты "Калибр".
"Враг даже при низкой вероятности атаки остается коварным и жестоким. Ситуация в море может оперативно меняться, как и активность вражеской авиации", - говорится в сообщении.
Кроме того, жителей южных областей предупредили не использовать плавсредства. Ограничения использования водного транспорта и любых плавсредств, в первую очередь, направлены на сохранение ваших жизней.
Напомним, РФ держала в Черном море только один ракетоноситель, снаряженный 4 "Калибрами".
Детальнее о том, сколько еще в России остается ракет и успевает ли враг пополнять запасы - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.