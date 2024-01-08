RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетная атака по Украине: уже 34 раненых, 4 погибли

Фото: из-за обстрела Украины 8 января 34 раненых, 4 жертв (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за ракетного удара по Украине 8 янвааря 34 человека ранены, еще 4 погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА, МВД Украины и Telegram заместителя главы Офиса президента Алексея Кулебы.

Что известно о погибших

В частности, при обстреле жилого дома Лозоватской общине Криворожского района погибла 62-летняя женщина.

"К большому сожалению, есть уже два погибших человека. И это большая потеря, потому что восстановить и отстроить можно все, кроме человеческой жизни", - отметили в Хмельницкой ОВА.

Также, по данным МВД, около 10.30 работники ГСЧС завершили поисковые и аварийно-спасательные работы на месте вражеской атаки в г. Змиев Чугуевского района.

"Из-под завалов частного дома спасатели извлекли тело погибшей 63-летней женщины", - добавили в ведомстве.

Данные о раненых

Кулеба отметил, что в Новомосковске, где взрывной волной перевернуло маршрутку, 24 человека получили ранения, пятеро из них - дети.

Также в Змиеве спасатели спасли двух мужчин – 60 и 90 лет.

"В городе Харьков повреждены гражданские объекты. На месте работают коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий удара. Двое пострадавших", - отметил он.

Еще 5 раненых в Запорожье и один раненый в Кривом Роге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине