Ракетная атака по Украине: уже 34 раненых, 4 погибли

Что известно о погибших

В частности, при обстреле жилого дома Лозоватской общине Криворожского района погибла 62-летняя женщина.

"К большому сожалению, есть уже два погибших человека. И это большая потеря, потому что восстановить и отстроить можно все, кроме человеческой жизни", - отметили в Хмельницкой ОВА.

Также, по данным МВД, около 10.30 работники ГСЧС завершили поисковые и аварийно-спасательные работы на месте вражеской атаки в г. Змиев Чугуевского района.

"Из-под завалов частного дома спасатели извлекли тело погибшей 63-летней женщины", - добавили в ведомстве.

Данные о раненых

Кулеба отметил, что в Новомосковске, где взрывной волной перевернуло маршрутку, 24 человека получили ранения, пятеро из них - дети.

Также в Змиеве спасатели спасли двух мужчин – 60 и 90 лет.

"В городе Харьков повреждены гражданские объекты. На месте работают коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий удара. Двое пострадавших", - отметил он.

Еще 5 раненых в Запорожье и один раненый в Кривом Роге.