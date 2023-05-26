Ракетная атака на Киев: обломки повредили крышу ТРЦ

"В результате падения обломков в Оболонском районе, зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, без возгорания и критических разрушений. Отдельные фрагменты упали прямо на территорию ТРЦ. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении КГВА.

Ночная ракетная атака на Украину

Российские войска сегодня ночью, 26 мая, в очередной раз атаковали Украину с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Сообщалось о работе сил ПВО в Киеве и области, взрывы звучали в Днепре и других регионах.

Атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. В результате слаженной работы ПВО, в воздушном пространстве столицы были уничтожены все вражеские цели.