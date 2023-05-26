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Ракетная атака на Киев: обломки повредили крышу ТРЦ

Фото: во время ракетной атаки на Киев 26 мая обломки упали на крышу ТРЦ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во время ночной ракетной атаки на Киев обломки повредили крышу торгово-развлекательного центра в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В результате падения обломков в Оболонском районе, зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, без возгорания и критических разрушений. Отдельные фрагменты упали прямо на территорию ТРЦ. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении КГВА.

Ночная ракетная атака на Украину

Российские войска сегодня ночью, 26 мая, в очередной раз атаковали Украину с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Сообщалось о работе сил ПВО в Киеве и области, взрывы звучали в Днепре и других регионах.

Атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. В результате слаженной работы ПВО, в воздушном пространстве столицы были уничтожены все вражеские цели.

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