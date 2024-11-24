Ракетная атака на Черниговскую область: полиция показала последствия
Российская Федерация ударила ракетами по Черниговской области. Правоохранители показали фото последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Сегодня, 24 ноября, оккупанты нанесли авиаудары по Черниговской области.
"В результате вражеской атаки в Корюковском районе ранен 28-летний местный житель, повреждены хозяйственные постройки", - напомнили в полиции.
Фото: россияне атаковали Черниговскую область (t.me/UA_National_Police)
Правоохранители сообщили, что документируют последствия и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов.
Напомним, что ранее сегодня россияне нанесли удар по Черниговской области. Подробнее об атаке можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим также, что и в Киеве сегодня уже несколько раз объявляли сигнал воздушной тревоги.
К вечеру даже было слышно звуки взрывов, в Киеве работали силы ПВО. После чего в столице объявили отбой тревоги.
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