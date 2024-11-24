Ракетная атака на Черниговскую область: полиция показала последствия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

"В результате вражеской атаки в Корюковском районе ранен 28-летний местный житель, повреждены хозяйственные постройки", - напомнили в полиции.

Напомним, что ранее сегодня россияне нанесли удар по Черниговской области. Подробнее об атаке можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим также, что и в Киеве сегодня уже несколько раз объявляли сигнал воздушной тревоги.

К вечеру даже было слышно звуки взрывов, в Киеве работали силы ПВО. После чего в столице объявили отбой тревоги.

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