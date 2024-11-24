ua en ru
Вс, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Ракетная атака на Черниговскую область: полиция показала последствия

Украина, Воскресенье 24 ноября 2024 20:38
UA EN RU
Ракетная атака на Черниговскую область: полиция показала последствия Фото: россияне атаковали Черниговскую область (t.me/UA_National_Police)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация ударила ракетами по Черниговской области. Правоохранители показали фото последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Сегодня, 24 ноября, оккупанты нанесли авиаудары по Черниговской области.

"В результате вражеской атаки в Корюковском районе ранен 28-летний местный житель, повреждены хозяйственные постройки", - напомнили в полиции.

Фото: россияне атаковали Черниговскую область (t.me/UA_National_Police)

Правоохранители сообщили, что документируют последствия и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов.

Напомним, что ранее сегодня россияне нанесли удар по Черниговской области. Подробнее об атаке можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим также, что и в Киеве сегодня уже несколько раз объявляли сигнал воздушной тревоги.

К вечеру даже было слышно звуки взрывов, в Киеве работали силы ПВО. После чего в столице объявили отбой тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Война России против Украины
NEWS
AP показало обломки ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Днепр
AP показало обломки ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Днепр
DAILY
"Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений