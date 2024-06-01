Ракеты РФ ударили по трем объектам критической инфраструктуры во Львовской области

Россия атаковала объекты критической инфраструктуры во Львовской области. По предварительным данным, в результате атаки есть травмированные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram и министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

По словам главы ОВА, шесть крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области. Есть разрушения.

Министр внутренних дел сообщил о четырех травмированных во Львовской области. Местные власти подтверждают информацию о четырех пострадавших. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Всего на западе Украины сбили 18 ракет и шесть "Шахедов". Как отметил глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта, две вражеские ракеты долетели до Закарпатья, но затем сменили курс на Львовскую область.