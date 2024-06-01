Ракеты РФ ударили по трем объектам критической инфраструктуры во Львовской области
Россия атаковала объекты критической инфраструктуры во Львовской области. По предварительным данным, в результате атаки есть травмированные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram и министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.
По словам главы ОВА, шесть крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области. Есть разрушения.
Министр внутренних дел сообщил о четырех травмированных во Львовской области. Местные власти подтверждают информацию о четырех пострадавших. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Всего на западе Украины сбили 18 ракет и шесть "Шахедов". Как отметил глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта, две вражеские ракеты долетели до Закарпатья, но затем сменили курс на Львовскую область.
Что еще известно о ночной атаке
Враг в ночь на 1 июня выпустил по Украине 100 ракет и дронов-камикадзе (53 ракеты разных типов и 47 "Шахедов"). Противовоздушная оборона уничтожила 35 ракет и 46 беспилотников, но были попадания.
Сегодня россияне в очередной раз атаковали энергетику Украины. Были повреждены объекты в пяти областях - Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской.
Из-за российской атаки возникли пожары, есть пострадавшие. В Запорожье после массированного обстрела закрыли движение через дамбу Днепровской ГЭС.
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