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Ракеты для ПВО Украине нужны, чтобы не подпускать вражескую авиацию к границам, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украине нужны дополнительные ракеты и системы ПВО для того, чтобы сдерживать вражескую авиацию на значительном расстоянии от границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, вопрос поставки ракет для ПВО, а также дополнительных систем постоянно держится на контроле. Украина обсуждает это с союзниками. Однако следует понимать, что ПВО помогает не только отражать вражеские атаки по территории Украины, но и держать подальше от границы вражескую авиацию.

"Нам нужны дополнительные ракеты или системы для того, чтобы продолжать вести эффективные противовоздушные бои. Нам ракеты нужны не только для уничтожения крылатых или баллистических ракет РФ, но и для того, чтобы сдерживать авиацию РФ на отдалении к подконтрольной Украине территории. Это ключевое вопрос по всем линиям границы. Даже начиная от Беларуси, там тоже есть активность вражеской авиации", - сказал Игнат.

Атака на аэродром "Бельбек": уничтожение самолетов

31 января во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые якобы удалось сбить. В свою очередь командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук намекнул, что ВСУ ударили по аэродрому "Бельбек".

При этом сначала анонимный российский Telegram-канал "Кремлевская табакерка" сообщил о потере двух самолетов Су-27, одного Су-30 и 12 погибших, в том числе пилотов, в Бельбеке.

2 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму во время атаки 31 января были поражены по меньшей мере три самолета россиян, а также личный состав.

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