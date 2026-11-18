Дания подтвердила выделение пакета помощи, в который вошли 200 млн евро на критически важные средства противовоздушной обороны. Также страна выделила новый оборонный пакет для Украины стоимостью 645 млн евро.

Средства будут направлены на закупку ударных беспилотников (в частности, украинского производства), боеприпасов для самолетов F-16, а также украинских дронов-перехватчиков и реализацию инициативы PURL. Кроме того, Дания направляет средства, полученные в качестве возмещения Европейского фонда мира, на дальнейшую поддержку Украины.

Британия предоставляет пакет в размере 240 млн фунтов на ПВО: в частности, перехватчики, ракеты LMM, а также радары. Нидерланды также подтвердили выделение зимнего пакета на 500 млн евро, новый вклад в PURL в этом году, а также вклад в инициативу "Линия дронов".

Германия подтвердила ранее объявленный пакет помощи в размере 1 млрд. евро с фокусом на противовоздушную оборону. Он включает в себя системы IRIS-T, радары, дроны-перехватчики, интеграции ракет IRIS-T в системы NASAMS, 20-мм боеприпасы для F-16. Берлин также направляет средства, полученные в качестве возмещения Европейского фонда мира, на дальнейшую поддержку Украины.

Норвегия анонсировала общий пакет поддержки около 800 млн долларов. В частности, 150 млн долларов будут направлены на ПВО, в том числе ПЗРК, 300 млн долларов на PURL, еще 300 млн долларов на закупку украинских дронов для Сил обороны, а также до 11 млн евро на средства противодействия реактивным "Шахедам".

Канада выделяет средства на закупку ракет по Чешской инициативе: AIM-7, Р-73 и Р-27. Канада передаст оптические системы канадского производства в рамках программы FrankenSAM. Канада поставит 20-мм авиационные боеприпасы и предоставит зимнее снаряжение и продукты питания для украинских воинов.

Бельгия пообещала передать 10 истребителей F-16 для Украины до конца 2026 года. Общая поддержка Украины в этом году составляет 1,1 млрд евро. В 2027 году страна намерена направить 1 млрд. евро на военные нужды Украины. Также запланирована передача ракет ПВО, 70 мм боеприпасов, 20 мм боеприпасов для F-16.

Литва выделила 250 млн евро военной помощи на 2027 год, что составляет более 0,25% ее ВВП. Также запланированы вклады в проекты украинского ОПК. Эстония в 2027 году направит не менее 0,25% ВВП в поддержку Украины. Люксембург направит 25 млн евро на PURL к концу этого года.

Франция подтвердила поставки антибаллистической РЛС GF300 Thales. До конца 2026 года запланированы к передаче два самолета Mirage 2000-5F, авиабомбы AASM Hammer 250 за средства Норвегии и Германии, 30-мм боеприпасы Mirage и другое авиационное обеспечение за счет кредита ЕС.

Швеция подтвердила пакет помощи в размере 71 млн долларов, в том числе поддержка PURL и Чешской инициативы. Испания передаст дополнительный пакет на более 400 млн евро, в который войдут, в частности, дроны и артиллерийские снаряды. Запланированы поставки и ракет IRIS-T.

Финляндия подтвердила направление двух пакетов общим объемом 291 млн евро, в которые войдут, в частности, средства ПВО. Готовится следующий пакет, а также взнос в PURL в размере 40 млн евро. Португалия вносит вклад в 50 млн евро на PURL, 1 млн евро на NSATU Trust Fund, 3 млн евро на NATO CAP.