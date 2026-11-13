Ракеты "Нептун" ударили по Ростову: поражен завод и склад дронов РФ

Какие объекты поразили в Ростове-на-Дону

Каждую ночь российские дроны летят на украинские города, позиции и энергетику. В Генштабе отмечают, что часть из них производится, хранится и ремонтируется именно в Ростове-на-Дону.

Ракетные войска, а именно береговой ракетный комплекс ВМС ВСУ "Нептун", поразили сразу три цели, связанные с беспилотниками.

Первой целью стало производство ударных дронов тактического уровня - ООО "Ионос". Также поразили место, где предприятие хранит беспилотники.

Еще одна цель - сервисный центр ООО "Аэро-Хит". Там российская армия ремонтирует и обслуживает дроны для фронта.

"Аэро-Хит" - российский производитель ударных и разведывательных FPV-дронов "Велес". Производство компании расположено в Хабаровске, а в Ростове-на-Дону работает сервисный центр.

В Генштабе объясняют, что удар по производству, складу и сервису бьет сразу по всей цепочке. Часть дронов не будет изготовлена, часть сгорела на складе, а поврежденные беспилотники еще долго не вернутся на фронт.

Напомним, в ночь на 13 ноября Волгоград и область подверглись массированной атаке беспилотников.

После налета вспыхнул нефтеперерабатывающий завод, а очевидцы сняли на видео пожар на территории предприятия.