В ночь на 26 ноября ракеты "Нептун" поразили российский аэродром, на котором базируются бомбардировщики Су-34. И это еще не все пораженные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

За одну ночь Силы обороны поразили аэродром "Мариновка" в Волгоградской области и нефтяную станцию "Транснефти" в Башкортостане. Оба объекта расположены в более чем 1000 километрах от границы.

Аэродром атаковали комплексом "Нептун" Военно-Морских сил ВС Украины.

На аэродроме базируются истребители-бомбардировщики Су-34. С них оккупанты сбрасывают управляемые авиабомбы на украинские города и позиции наших воинов.

Результаты ушиба и степень повреждений инфраструктуры уточняют.

Пожар на станции "Субханкулово"

Украинские средства поражения получили и Башкортостан. Зафиксировано попадание по территории линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово".

Это узел "Транснефти", через который перекачивают нефть из Западной Сибири и Башкортостана. Подтверждено поражение резервуара, на территории станции вспыхнул пожар.

"Каждое такое попадание означает меньше нефти для переработки и меньше нефтерублей, на которые Россия ведет войну", - отметили в Генштабе.

В Генштабе также добавили, что Силы обороны действуют по праву на самооборону, гарантирующее статью 51 Устава ООН.