Ракеты "Нептун" переориентировали: в ВМС назвали их новую задачу

Ракетный комплекс "Нептун" теперь поражает наземные объекты российского ВПК. В ВМС Украины объяснили, почему изменили задачи для ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в телеэфире.

"На самом деле это было мудрым решением переориентировать наш опыт на уничтожение других типов целей, потому что корабли в море не выходят, а работать надо. Тем более есть потребность: объекты российского ВПК разбросаны по обширной территории, и это большое количество объектов", - отметил Плетенчук.

По его словам, в Украине умеют производить такие средства поражения, а военные моряки имеют опыт их применения.

"Эта синергия привела к тому, что поначалу мы поражали наземные объекты в Крыму в тестовом режиме. Но успешно. После этого география стала немного шире", - пояснил спикер.

Плетенчук подчеркнул, что украинские военные поражают цели далеко за пределами акватории, в частности в тылу России. По его мнению, это показывает возможности украинского оружия и перспективы его развития.

Также спикер рассказал об ударах по российским аэродромам. Совсем без авиации россияне не останутся, потому что самолеты могут работать по другим локациям.

Но, по оценке Плетенчука, это усложняет их работу и требует больше ресурсов.

Напомним, в ночь на 7 ноября ракетные войска ВСУ ударили ракетами "Нептун" по предприятию "Протон-Электротекс" в Орле.

Компания выпускает оптоэлектронное оборудование, в том числе модули для крылатых ракет "Ковер" и переключатели для ракет "Искандер-М".

Как сообщало РБК-Украина, за сутки Силы обороны поразили четыре пункта управления дронами армии РФ.