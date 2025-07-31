Ракеты и дроны, разрушен подъезд, десятки пострадавших: все о ночной атаке на Киев

За ночь 31 июля в столице трижды объявляли воздушную тревогу. Первый раз - еще вечером 30 июля, она длилась более четырех часов и была связана с атакой дронов.

Повторные воздушные тревоги объявляли под утро из-за угрозы баллистики. Именно тогда россияне нанесли ракетный удар по Киеву.

В результате налета дронов больше всего пострадал Соломенский район города. Там зафиксировано падение обломков на дома, нежилые помещения, автомобили, попадание в одно из высших учебных заведений.

Фото: последствия атаки дронов на Киев (t.me/dsns_telegram)

Последствия комбинированной атаки РФ:

В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Также пожары в нескольких нежилых зданиях.

Также пожары в нескольких нежилых зданиях. В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки.

В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада.

В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

Всего по Киеву последствия российской комбинированной атаки зафиксировали более чем на 27 локациях.

Жертва и пострадавшие

По состоянию на 06:30 известно об одной погибшей в Киеве. По словам местных властей, в столице 27 пострадавших, среди раненых - полицейские.

"Всего по Киеву по состоянию на 6:30 - 1 погибший человек и более 20 ранены. Среди травмированных - трое полицейских, которые ехали на вызов. Двух раненых людей спасли из-под завалов", - сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Фото: в Киеве десятки пострадавших в результате атаки РФ (t.me/Klymenko_MVS)

По состоянию на 07:05 в Киеве количество пострадавших выросло до 48, сообщил мэр Виталий Кличко. 29 из них были госпитализированы.

Кроме того, стало известно еще об одной жертве. То есть количество погибших возросло до двух человек

Фото: в Киеве выросло количество раненых (Виталий Носач, РБК-Украина)

Обновлено в 07:15. Из-за удара по Киеву уже 52 пострадавших, почти 30 человек в больницах. Среди них пострадали 9 детей. Начальник КГВА отметил, что число раненых будет расти.

Обновлено в 07:45. В Киеве уже 6 погибших. Из них 4 в Святошинском районе, 2 - в Соломенском.

Продолжается спасательная операция.