Не только Leopard. Умеров рассказал, что Испания передаст Украине в новом пакете помощи

Как рассказал Умеров, вечером в среду, 22 мая, он провел телефонный разговор со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес.

В частности, он поблагодарил новый пакет военной помощи, в который вошли:

ракеты к системам противовоздушной обороны ЗРК Patriot;

партия танков Leopard;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

антидроновые системы и другое вооружение.

"Наградил, что для большей эффективности противостояния врагу нам необходимо больше средств ПВО. Это позволит украинским защитникам противодействовать самолетам и управляемым авиационным бомбам, которыми россияне уничтожают наши города и села", - написал Умеров.

Помощь Украине от Испании

На заседании в формате "Рамштайн", состоявшемся 26 апреля, ряд стран объявил о выделении военной помощи Украине. Тогда Испания объявила, что в очередном пакете передаст Украине боеприпасы, индивидуальные аптечки и противотанковые средства.

Позже в СМИ распространилась информация о том, что Испания готовит передачу Украине партии танков Leopard.

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