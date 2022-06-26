Ракета вдарила в дев'ятиповерхівку, є поранені: перші подробиці атаки по Києву

Ракета влучила в дитсадок

Оновлено 08:34. Як розповів радник глави МВС Антон Геращенко, друга ракета вдарила по дитсадку на вулиці Половецькій.

"Друге влучення "вискоточної" ракети Путіна було в дитячий садок на вулиці Половецькій. На місці, де був дитячий майданчик, тепер вирва діаметром 7 метрів", - пише він.

Удар по дев'ятиповерхівці

"26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Ліквідація пожежі

Як повідомляють у відомстві, по прибуттю, бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м

Перші постраждалі

Наразі проводяться заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей.

За попередніми даними, є постраждалі.

На місці залучено 19 одиниць пожежної техніки та 67 чол. особового складу.

Деталі від МВС

За словами радника глави МВС Антона Геращенка, одна з ракет потрапила в житловий будинок на вулиці Татарській. Райн метро Лук'янівка.

"Будинок горить. Працюють рятувальники та поліція. Мітили знову в завод "Артем", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Києві під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Все що відомо на даний момент про ракетну атаку на столицю - зібрало РБК-Україна.

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