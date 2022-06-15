Коли ракета Starship полетить у космос: Маск розкрив плани

Надважка ракета-носій Starship вже незабаром полетить у космос. Однак, для початку компанія SpaceX повинна отримати ліцензію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Федерального авіаційного управління США.

Для отримання ліцензії SpaceX необхідно внести декілька правок в свою заявку.

Очікується, що перший орбітальний політ ракети-носія відбудеться вже у липні 2022 року зі стартового майданчика SpaceX в Бока-Чіка, яка відома, як Starbase.

"Starship буде готовий до польоту наступного місяця. Учора ввечері я брав участь в оцінці прогресу в Хай Бей і Мега Бей", - написав Маск у своєму Twitter-акаунті.

33 Raptor rocket engines, each producing 230 metric tons of force pic.twitter.com/flQLb62MgZ — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2022

Вже цього понеділка, 13 червня, FAA прийняло рішення, яке завершило оцінку програми. Компанія Маска повинна виконати більше ніж 74 поправок, перш ніж подати заявку на отримання ліцензії.

Після ліцензії, SpaceX зможе здійснювати 5 орбітальних та 5 суборбітальних запусків на рік, а також проводити випробування B7 та S24.