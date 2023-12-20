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Raiffeisen Bank нашел рискованный способ снизить стоимость выхода из России

Фото: Raiffeisen решил уйти из России с помощью сложной сделки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Raiffeisen Bank International нашел способ, хотя и рискованный, сократить расходы на вывод своих денег из России. Австрийский банк заключил сделку с Олегом Дерипаской, который находится под санкциями ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Российское подразделение банка заплатит олигарху чуть более 1,5 млрд евро в обмен на его 28%-ную долю в австрийской строительной компании Strabag. Эти акции Дерипаски заморожены из-за европейских санкций.

После этого заявления акции Raiffeisen выросли на 12%.

Сделка выглядит как способ обмена денег, которые в противном случае остались бы в России, на ценный актив. Тем не менее, для этого требуется как одобрение Кремля и австрийских регулирующих органов. Однако в такой запутанной сделке есть и положительная сторона.

Raiffeisen платит странно высокую премию в размере 43% за долю в Strabag. Но если бы он захотел вывести те же 1,5 млрд евро наличными из России, правила Кремля заставили бы его согласиться на 50-процентную скидку и заплатить 10-процентный налог российскому правительству. Сумма в 1,5 млрд евро сократилась бы примерно до 680 миллионов евро. Вместо этого банк получит актив стоимостью 1,1 миллиарда евро, а убыток составляет менее 30%.

Raiffeisen и санкции ЕС

Напомним, Австрия одобрила 12-й пакет санкций ЕС против РФ только после того, как Украина исключила из "черного списка" банковскую группу Raiffeisen Bank International.

Raiffeisen Bank International более половины своей прибыли в прошлом году получил на территории России, где он заработал 2 млрд евро.

Российские власти дали понять Raiffeisen, у которого около 2600 корпоративных клиентов, 4 миллиона владельцев местных счетов и 10 000 сотрудников, что они хотят, чтобы он остался, потому что он позволяет проводить международные платежи.

Raiffeisen также работает и в Украине, где ему принадлежит третий по объему вкладов населения и по количеству отделений Райффайзен Банк (ранее Райффайзен Банк Аваль).

 

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