Raiffeisen Bank работает над выходом из России и готовит сделку с подсанкционным олигархом

"Группа продолжает работать над потенциальной сделкой", - говорится в сообщении банка.

Отдельная сделка по приобретению почти 28% акций австрийской строительной группы Strabag посредством сделки с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями, находится в стадии реализации, сообщил RBI, и ее закрытие ожидается в начале этого года.

В декабре 2023 года австрийский банк заключил сделку с Дерипаской, согласно которой российское подразделение банка заплатит олигарху чуть более 1,5 млрд евро в обмен на его 28%-ную долю в австрийской строительной компании Strabag. Эти акции Дерипаски заморожены из-за европейских санкций. Сделка выглядит как способ обмена денег, которые в противном случае остались бы в России, на ликвидный актив.

Прибыль банка

Raiffeisen Bank International сообщил о падении прибыли в четвертом квартале 2023 года на 67% до 272 млн евро по сравнению с 826 млн евро годом ранее.

На прибыль в четвертом квартале повлияли более высокие налоги в Украине, а также расходы на 273 млн евро, связанные с судебными разбирательствами и убытками по кредитам в швейцарских франках в Польше.

Затягивание выхода с территории России

Напомним, Raiffeisen - крупнейший западный банк, продолжающий работать на территории России, где в 2022 году он получил более половины своей прибыли - 2 млрд евро.

Российские власти дали понять Raiffeisen, у которого около 2600 корпоративных клиентов, 4 миллиона владельцев местных счетов и 10 000 сотрудников, что они хотят, чтобы он остался, потому что он позволяет проводить международные платежи.

Raiffeisen также работает и в Украине, где ему принадлежит третий по объему вкладов населения и по количеству отделений Райффайзен Банк (ранее Райффайзен Банк Аваль).