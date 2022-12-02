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Не считаются с человеческой жизнью. Россия ставит приоритеты на ракеты, а не на людей, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Елизавета Драбкина

Российской армии не хватает надлежащего обеспечения в форме и снаряжении, ведь страна-агрессор ставит в приоритеты не человеческую жизнь, а количество ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

Опираясь на информацию от российских военных, Маляр отметила, что оккупационная армия не обеспечена достаточным количеством зимней формы и снаряжения.

Замминистра обороны добавила, что России очень сложно финансировать войну против Украины, несмотря на то, что у нее есть ресурсы и то, что они настроились на длительную борьбу. Так, Россия не отказалась от своих целей - ее интересует контроль над всем государством, хотя она двигается постепенно, выбирая тактические цели.

"Вместе с тем, все равно им этого ресурса не хватает для должного обеспечения личного состава и из приоритетов - они приоритеты ставят на ракеты, а не на людей, потому что у них людей, ресурса, они считают, пожалуй, достаточно. И мы видим по тому, как они бросают людей в бой, как выставляют заградительные отряды, это тоже говорит, что они вообще не считаются с человеческой жизнью и эти вещи деморализуют их войско, этот факт есть", - сказала Маляр.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько ракет осталось у России.

При этом в разведке сообщалось, что страна-агрессор производит новые снаряды, несмотря на санкции западных стран.

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