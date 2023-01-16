Не считают вообще: оккупант пожаловался отцу на большие потери вагнеровцев (перехват)

По словам оккупанта, самые большие потери россиян среди ПИК "Вагнера". При этом в министерстве обороны РФ даже не считают их количество. Солдат также рассказал, что сам пытается не участвовать в боевых действиях, а только наблюдает за ними. В ответ на это отец его похвалил.

"Они поляков что-то на дух не переносят, но поляки тоже вагнеровцев мочат", - сказал россиянин.

Он также рассказал, что якобы со стороны Украины на фронте воюют поляки, которых американские военные закачивают наркотическими веществами. А если те хотят сдаться в плен, то их расстреливают.