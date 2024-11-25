Счет на миллионы: середняк чемпионата Украины планирует выгодно продать свою звезду в МЛС

На 20-летнего футболиста претендует бостонский клуб "Нью-Ингленд Революшн". Полтавчане рассчитывают выторговать за перспективного игрока 3 миллиона евро, хотя еще летом ценник на него был вдвое ниже. Ожидается, что ситуация вокруг Крупского разрешится в ближайшие дни.

"Нью-Ингленд" неудачно выступил в текущем чемпионате МЛС, заняв предпоследнее 14-е место в Восточной конференции. Поэтому зимой в клубе ожидается существенное усиление состава. Одним из тех, на кого положили глаз скауты команды, является защитник молодежной сборной Украины.

Сейчас в МЛС выступают три отечественных футболиста. Сергей Кривцов защищает цвета "Интер Майами", Евгений Чеберко – "Коламбус Крю", а Александр Сваток – "Остина".

Все "украинские" команды уже покинули круг претендентов на награды лиги. "Интер Майами" и "Коламбус" удачно сыграли в регулярном первенстве, заняв соответственно первое и второе место в общей таблице. Однако в плей-офф синхронно вылетели уже в первом раунде. А "Остин" – даже не попал в плей-офф, став первым лишним в Западной конференции.

Кто такой Илья Крупский

Уроженец Винницы, воспитанник местной ДЮСШ и запорожского "Металлурга". На взрослом уровне выступал только за полтавскую "Ворсклу".

С клубом УПЛ подписал соглашение в феврале 2021 года. Дебютировал 1 мая того же года, выйдя на замену в игре против киевского "Динамо" (1:5). Провел за "Ворсклу" 50 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативных передачи.

Игрок молодежной сборной Украины. Выступал также за олимпийскую команду на Играх-2024 в Париже. Transfermarkt оценивает Крупского в 700 тысяч евро.