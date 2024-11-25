ПСВ – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в гостях будет противостоять нидерландскому ПСВ в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Матч ПСВ – "Шахтер" состоится 27 ноября в Эйндховене. Поединок примет "Филипс Стадион". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Специалисты конторы Bwin однозначным фаворитом противостояния назвали чемпиона Нидерландов. На победу "фермеров" принимают ставки с показательным коэффициентом 1,43. На потенциальный же успех команды Марино Пушича заложили кэф 6,75. Даже итоговая ничья более вероятна с баллом 4,75.

Пощекотать нервы можно ставкой на конкретный счет. К примеру, боевая ничья (1:1) предложена с солидным коэффициентом 9,00. Смелой идеей будет заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов с перспективным кэфом 12,00.

У украинцев из Favbet оказалось еще меньше сантиментов к "Шахтеру". Если на победу ПСВ принимают ставки со схожим баллом 1,44, то на победу "горняков" заложили коэффициент 7,00. Кэф на ничью по итогу 90 минут составил 5,20.

Персональные фанаты Георгия Судакова рассмотрят вариант с дублем своего любимца с космическим коэффициентом 40,00. Вера в подвиг "Шахтера" с победой после того, как "горняки" пропустят первыми, увеличит выигрыш в 8,6 раз.

"Шахтер" в Лиге чемпионов 2024/25

Подопечные Пушича начали турнир по ничьей против итальянской "Болоньи" (0:0). В дебюте этого поединка Судаков не реализовал пенальти.

Далее "горняки" потерпели два поражения. Номинально домашний матч "Шахтер" разгромно проиграл "Аталанте" из Бергамо (0:3). В свою очередь от лондонского "Арсенала" на выезде коллектив Пушича пропустил всего один мяч.

Первую победу "Шахтер" отпраздновал в 4-м туре. "Горняки" в волевом стиле одолели швейцарский "Янг Бойз" (2:1). В составе чемпиона Украины голами отличились Зубков и Судаков.