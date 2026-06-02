Война в Украине

Счет идет на тысячи: названо количество сбитых дронов и ракет в мае

13:24 02.06.2026 Вт
2 мин
Основная часть уничтоженных целей пришлась на беспилотники разных типов
aimg Анастасия Никончук
Счет идет на тысячи: названо количество сбитых дронов и ракет в мае Фото: ПВО (GettyImages)
В течение мая 2026 года силы противовоздушной обороны Украины отразили масштабные воздушные атаки и уничтожили десятки тысяч целей различного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что в течение мая 2026 года подразделения противовоздушной обороны Сил обороны Украины уничтожили более 57 тысяч воздушных целей, среди которых были ракеты и беспилотники различных типов.

Перехваченные ракеты

За отчетный период силы ПВО сбили несколько типов ракет, применяемых российскими войсками. В частности, уничтожены:

  • 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 50 крылатых ракет Х-101;
  • 10 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 11 крылатых ракет "Калибр";
  • 14 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 24 крылатые ракеты "Искандер-К".

Уничтоженные беспилотники

Основную часть сбитых целей составили беспилотные летательные аппараты. По данным Воздушных сил, в мае уничтожено:

  • 5053 ударных дрона типа Shahed;
  • 1316 разведывательных беспилотников;
  • 50894 БПЛА других типов.

Таким образом, наибольшая доля пораженных целей пришлась именно на дроны различного назначения, которые активно использовались для атак по территории Украины.

Работа авиации

Авиация Воздушных сил в течение месяца выполнила 1089 вылетов. Более 700 из них были связаны с задачами истребительного прикрытия воздушного пространства, а около 230 — с нанесением ударов и поддержкой наземных подразделений.

Военные отмечают, что продолжают одновременно отражать воздушные атаки противника и поддерживать действия Сил обороны на земле, обеспечивая защиту украинского неба.

Напоминаем, что в Харьковской области зафиксирована очередная атака на объекты железнодорожной инфраструктуры. В компании "Укрзализныця" сообщили, что беспилотник попал в тепловоз, в результате чего травмы получил работник железной дороги. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

