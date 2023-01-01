Советская и модернизированная техника. В ВСУ рассказали, с чем оккупанты воюют на востоке
Российская армия воюет на востоке Украины устаревшей и модернизированной советской техникой. Однако часть этих средств оснащена западным оборудованием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.
"Они воюют советской или модернизированной советской техникой, или на основе советской техники что-то доработано. То есть они воюют реактивными системами огня, созданными в Советском Союзе, "Грады", "Ураганы" и "Смерчи"", - сказал Череватый.
Он заявил, что главными средствами оккупантов остаются танки Т-72, разработанные еще в СССР. Однако российские танки оснащены дополнительным оборудованием именно западного производства.
"Из нового - это бронированные машины "Тигр", но нельзя сказать, что это "ухи-аха", которые могут изменить ход войны. Есть немного авиации, но не критично, тоже новые разработки. А такие в основе - это обычная советская техника или модернизированная советская техника", - сказал спикер.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в украинские защитники уничтожили 106 720 российских оккупантов.
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