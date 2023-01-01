ua ru
Вс, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Советская и модернизированная техника. В ВСУ рассказали, с чем оккупанты воюют на востоке

Новина українською →
Украина, Воскресенье 01 января 2023 11:18
Советская и модернизированная техника. В ВСУ рассказали, с чем оккупанты воюют на востоке Фото: оккупанты воюют на востоке Украины устаревшей техникой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия воюет на востоке Украины устаревшей и модернизированной советской техникой. Однако часть этих средств оснащена западным оборудованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Они воюют советской или модернизированной советской техникой, или на основе советской техники что-то доработано. То есть они воюют реактивными системами огня, созданными в Советском Союзе, "Грады", "Ураганы" и "Смерчи"", - сказал Череватый.

Он заявил, что главными средствами оккупантов остаются танки Т-72, разработанные еще в СССР. Однако российские танки оснащены дополнительным оборудованием именно западного производства.

"Из нового - это бронированные машины "Тигр", но нельзя сказать, что это "ухи-аха", которые могут изменить ход войны. Есть немного авиации, но не критично, тоже новые разработки. А такие в основе - это обычная советская техника или модернизированная советская техника", - сказал спикер.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в украинские защитники уничтожили 106 720 российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация окупанти Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Что будет с пенсиями в 2023 году и стоит ли ожидать повышения
Что будет с пенсиями в 2023 году и стоит ли ожидать повышения
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок