Ложкін може бути причетний до злиття клінік "Добробут" і "Борис"

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Мережа медцентрів "Добробут" наразі готується до придбання клініки "Борис"

Мережа медичних центрів "Добробут" готується до покупки клініки "Борис", вартість якої учасники ринку оцінюють приблизно в 30 мільйонів доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Liga.net.

Вказано, що раніше про цю операцію повідомив Антимонопольний комітет України. Так, наразі АМКУ вивчає справу про купівлю найбільшим акціонером мережі медцентрів "Добробут" - компанією Satumco Limited - більше 50% статутного капіталу ТОВ "Борис".

Вказано, що мережа "Добробут" через кіпрську Satumco Limited належить інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи і співвласникові мережі магазинів "Люксоптика" Олегу Калашникову, а клініка "Борис" - Михайлу Радуцькому, Льву Хлявичу та Аллі Кармалем.

"Мова йде про спільний проект з посилення позицій приватної медицини в Україні. Поки на порядку денному обговорення протоколів і стандартів, які використовуються у наших клініках, а також зіставлення експертизи за медичними напрямками", - вказано у спільному релізі Калашникова і Радуцького.

"Учасники медичного ринку говорять, що серед співвласників бізнесу може бути присутнім і Борис Ложкін - старий друг і партнер Калашникова по "Люксоптиці". Крім давнього знайомства на користь цієї версії говорить той факт, що безпосередній акціонер "Добробуту" Satumco Limited користується на Кіпрі послугами тієї ж секретарської компанії - Romos Secretarial Limited, що і UMH Holding, коли ним володів майбутній глава президентської адміністрації", - зазначає видання.

Одне з джерел у бізнес-оточенні Ложкіна зазначає, що екс-глава АП кредитує бізнес-проекти Калашникова.

Підкреслимо, прес-секретар Ложкіна Марія Попова заявила, що екс-глава АП заперечує свою присутність серед кінцевих акціонерів "Добробуту".

Нагадаємо, в кінці серпня 2016 Борис Ложкін пішов у відставку з поста глави Адміністрації президента України.

При цьому РБК-Україна раніше в своєму матеріалі "Борис Ложкін готовий пост здати: хто стане новим главою АП" повідомляло про те, що Ложкін найближчим часом покине свою посаду. Так, два співрозмовника в оточенні глави держави відзначали, що відставка Ложкіна може статися до 5 вересня 2016 року.

Додамо також, в лютому 2014 року інвестиційна компанія Concorde Capital і один з акціонерів мережі "Люксоптика" Олег Калашников придбали частку в ТОВ "Медичний центр "Добробут".