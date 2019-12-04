У Раду внесуть окремий закон про статус УБД для добровольців у ході ООС

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенті зареєструють окремий законопроект про надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які протистояли агресії Росії у ході проведення операції Об'єднаних сил. Про це він сказав у ході засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков сподівається, що Рада розгляне проект закону уже на наступному пленарному тижні.

"Якщо я правильно зрозумів представників різних політичних фракцій та груп, сьогодні чи днями буде зареєстрований законопроект, який врегулює ту колізію, яка склалась під час розгляду правки номер 15 (яка передбачала надання статусу УБД добровольцям, що воювали у ході ООС, - ред.)… Паралельно з цим буде внесено уточнення щодо визначення підрозділів, які взаємодіють з командуванням ООС. Ми скоротимо строки підготовки та надання альтернативних проектів і достатньо швидко зможемо його розглянути на наступному пленарному тижні", - розповів глава Ради.

Зазначимо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що через велику кількість правок 15-ту поправку до закону у ході підготовки до другого читання включили помилково.

"Там виникла історія з тим, як технічно враховувати добровольців, які були тільки в ООС без АТО. Ми домовились всіма фракціями внести окремий законопроект про внесення змін до закону, врегулюємо це разом. Всі фракції сказали, що підтримають цей закон за основу та в цілому", - заявив Арахамія.

Нардеп також сподівається, що президент України швидко підпише закон про статус добровольців №2045-1.

"По добровольцям прийняли цей законопроект. Історична подія. Я сподіваюсь, що дуже швидко підпише голова (Ради, - ред.) та президент. Вони можуть отримати статус учасника бойових дій на рівні зі всіма іншими учасниками. Тому я всіх вітаю, ми віддаємо належну шану за бойові досягнення", - заявив депутат Ради.

Нагадаємо, ВР схвалила в другому читанні законопроект №2045-1, яким буде запроваджено механізм отримання статусу учасника бойових дій добровольцями, що захищали Україну у ході проведення АТО.

Так, до другого читання було внесено норму про отримання статусу УБД особами-добровольцями, які приймали участь у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях, тобто вже не під час АТО, а у ході операції Об'єднаних сил. Ця норма викликала спротив у фракції "Європейська солідарність". ЇЇ представники стверджували, що таке формулювання є лазівкою для отримання статусу УБД бойовиками.

У зв'язку з цим нардепи вирішили прибрати цю норму із закону №2045-1 і врегулювати це питання окремим законопроектом.

Як писало РБК-Україна, Рада в кінці жовтня прийняла за основу законопроект №2045-1, за документ проголосував 321 парламентар.

Так, президент України Володимир Зеленський в середині вересня заявив, що ВР незабаром ухвалить закон про статус ветеранів, який закріпить механізм визначення статусу учасників бойових дій і статусу добровольців.