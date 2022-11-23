RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раду внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине

Фото: Патриарх Кирилл (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" внесли в Верховную раду законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу народного депутата Ирины Фриз.

Как пояснила Фриз, законопроект предусматривает полный запрет религиозных организаций, а также учреждений, входящих в состав или признающих подчинение в канонических, организационных, других вопросах РПЦ.

"Целью законопроекта является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечения порядка, ведь слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и адвокатировала все действия преступного российского режима", - отметила нардеп.

По словам народного депутата, деятельность религиозных организаций должна проводиться с учетом Патриаршего и Синодального Томоса.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ вчера, 22 ноября, проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаВойна в УкраинеРПЦ