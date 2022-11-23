В Раду внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" внесли в Верховную раду законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу народного депутата Ирины Фриз.

Как пояснила Фриз, законопроект предусматривает полный запрет религиозных организаций, а также учреждений, входящих в состав или признающих подчинение в канонических, организационных, других вопросах РПЦ.

"Целью законопроекта является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечения порядка, ведь слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и адвокатировала все действия преступного российского режима", - отметила нардеп.

По словам народного депутата, деятельность религиозных организаций должна проводиться с учетом Патриаршего и Синодального Томоса.