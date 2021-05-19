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У Раду внесли законопроект про місцевий референдум

Автор: Юлія Струк

Законопроект про місцевий референдум внесли до Верховної ради. Він зареєстрований під №5512.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву. Текст закону поки відсутній на сайті парламенту.

Нагадаємо, раніше перший заступник глави Верховної ради Руслан Стефанчук повідомив, що завершилося всеукраїнське обговорення законопроекту про місцевий референдум. Згодом його направлять на розгляд до Венеціанської комісії.

Стефанчук відзначав, що документ проходив юридичну вичитку. У поправках буде врахований ряд тих пропозицій, які надіслали Раді під час обговорення.

Як писало РБК-Україна, раніше перший заступник голови Ради анонсував, що законопроект про місцевий референдум повинні зареєструвати в парламенті у квітні.

Перший віце-спікер Верховної ради заявив, що парламент не буде поспішати з прийняттям закону про місцевий референдум.

Так, 22 березня на сайті ВР з'явився законопроект про місцевий референдум. Документ опублікували для громадського обговорення.

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