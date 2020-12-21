У Раду внесли законопроект про діяльність КСУ: що відомо

Робоча група Верховної ради завершила роботу над проектом закону про діяльність Конституційного суду. Фінальний документ вже внесли до парламенту.

Законопроект зареєстровано на сайті парламенту під номером 4533.

Тексту цього документу на сайті ВР поки немає, але представник парламенту в КСУ, нардеп Ольга Совгиря на брифінгу розповіла, що він передбачатиме. Так, нардепи пропонують КСУ приймати рішення двома третинами від свого складу, оскільки це абсолютна більшість.

"Це 12 суддів КСУ. На сьогодні рішення можуть прийматись 10 суддями - це менше, ніж дві третини", - заявила вона.

Також нардепи врахували рекомендації Венеціанської комісії та передбачили в документі можливість заявлення відводу окремим суддям. За відвід судді має проголосувати не менше 10 суддів. Крім того, документ передбачає перехід КСУ на розгляд справ, як правило, за усною формою провадження.

"Ми пропонуємо, щоб порядок денний КСУ, на його формування міг впливати не тільки голова КСУ, а і судді, і щоб справи з певною періодичністю обов’язково включались до порядку денного і слухались", - пояснила нардеп.

Водночас робоча група у своєму законопроекті пропонує запровадити автоматизований реєстр актів суду та автоматизований розподіл справ між суддями КСУ.

Законопроект також забороняє КСУ виходити за межі порушених в конституційному поданні питань та зобов'язує суд мотивувати визнання кожного положення неконституційним.

"Останнє з нововведень - ми пропонуємо, згідно з рекомендаціями Венеційської комісії, врегулювати в законі про КСУ основи дисциплінарного провадження щодо суддів КСУ з можливістю врегулювання конкретних аспектів на рівні регламенту КСУ", - додала Совгиря.

Нагадаємо, про те, що у парламенті готується закон про діяльність КСУ, розповів нещодавно спікер ВР Дмитро Разумков. Він наголошував, що підтримує документ робочої групи.