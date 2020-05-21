У Раду внесли закон щодо погашення заборгованості підприємств теплоенергетики

У Верховній раді зареєстровано законопроект №3508 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення". Закон сприятиме безперебійному наданню якісних комунальних послуг.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

Вказано, що Мінрегіон підтримує цей законопроект, оскільки він спрямований на зниження фінансового тиску на підприємства теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства, поліпшення їх фінансово-господарського стану та сприятиме безперебійному наданню якісних комунальних послуг.

"Ми реально оцінюємо нинішній фінансово-економічний стан підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення та їх фінансові можливості для погашення заборгованості за спожиті енергоносії. Вкрай необхідно шукати шляхи виведення підприємств із мільярдних боргів. Зміни, які передбачені законопроектом... допоможуть нам вирішити багато проблемних питань та зменшити обсяг кредиторської заборгованості підприємств галузі", - зазначила замглави Мінрегіону Наталія Хоцянівська.

Законопроектом передбачається перенесення дати врегулювання заборгованості з 01.07.2016 на 01.05.2020 та надання можливості реструктуризації та списання штрафних санкцій підприємствам тепло-, водопостачання та водовідведення, утворених (нарахованих) станом на 01.05.2020 р. терміном на 5 років рівними частинами (реструктуризований станом на 01.05.2020 р. борг не підлягатиме повторній реструктуризації).

Також пропонується встановлення мораторію на нарахування та стягнення електропостачальниками та постачальниками природного газу неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, річних процентів на заборгованість за енергоносії, спожиті підприємствами тепло-, водопостачання та водовідведення для надання послуг населенню, утворену після 01.05.2020 року.

Крім того, передбачається уточнення процедури реструктуризації боргів суб’єктів господарювання, які розташовані на території Донецької та Луганської областей на період проведення ООС; створення законодавчих підстав для здійснення компенсації різниці в тарифах, утвореної після 01.01.2016 на умовах співфінансування за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів.

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що дефіцит в енергетичній галузі України на сьогодні досягає понад 50 мільярдів гривень. Ще окремо є заборгованість за минулі періоди.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України прийняла за основу проект закону №2458 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг". Основні його положення стосуються механізму встановлення тарифів на комунальні послуги.