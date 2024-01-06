В Раду внесли постановление о снятии Безуглой с должности заместителя главы оборонного комитета

Постановление было зарегистрировано в парламенте в субботу, 6 января. Среди инициаторов постановления члены Комитета по нацбезопасности, в частности, и его глава - нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Завитневич.

В проекте постановления и пояснительной записке говорится, что Безуглую хотят отозвать с должности заместителя председателя оборонного комитета из-за "обстоятельств, исключающих исполнение ею своих обязанностей".

Что этому предшествовало

Напомним, народную депутатку Марьяну Безуглую уже не в первый раз хотят исключить из комитета. Соответствующее предложение уже было подано Федором Вениславским в феврале прошлого года.

Парламентарий известна своими скандальными заявлениями с критикой военного командования. В частности, она обвиняла главкома Валерия Залужного в якобы "отсутствии плана войны" на год.

Вчера, 5 января, стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить Безуглую от должности заместителя главы комитета. Однако нардеп останется членом оборонного комитета.

В парламенте прогнозируют, что вопрос об отстранении Рада должна рассмотреть на ближайшем заседании.