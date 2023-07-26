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В Раду внесли постановление о лишении мандата нардепа Аристова

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Среда 26 июля 2023 11:55
В Раду внесли постановление о лишении мандата нардепа Аристова Фото: Юрий Аристов, нардеп (facebook.com/yuaristov)
Автор: Елизавета Драбкина

В Верховную Раду внесли проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий народного депутата Юрия Аристова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления.

Проект постановления уже опубликован на сайте ВР.

Инициатором выступил глава комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Рады Сергей Кальченко.

Скандал с Аристовым

Журналисты выяснили, что в июле этого года заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Аристов с семьей отдыхал в 5-звездочном отеле на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих там оценивается по меньшей мере в 100 тысяч гривен в сутки.

После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что потребует лишения мандата Аристова. Позже сам депутат написал заявление о сложении мандата.

Сегодня правоохранители сообщили о проведении обысков у Аристова. Предварительно, для того чтобы нардеп нелегально выехал за границу, были внесены ложные сведения в официальные документы, в частности, относительно срока, цели и страны "служебной командировки" Аристова.

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