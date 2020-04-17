У Раду внесли ще одну постанову про блокування змін до регламенту

До парламенту внесли ще одну постанову, якою пропонується скасувати прийняття змін до регламенту щодо боротьби з "поправочним спамом". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Так, спочатку в ВР було зареєстровано три постанови, які блокують підписання закону для глави Верховної ради Дмитра Разумкова і відповідно для глави держави Володимира Зеленського.

Зокрема, на сайті Ради з'явилася ще й постанова №1043-П3 "Про скасування результатів голосування Верховної ради від 16.04.2020 року про прийняття у цілому як закону проекту ЗУ "Про внесення змін до регламенту Верховної ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

Нагадаємо, вчора Верховна Рада України підтримала в другому читанні законопроект №1043, за нього проголосували 242 нардепа.

Як писало РБК-Україна, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що наступне позачергове засідання Верховної ради України може відбутися в середу, 22 квітня. Він допускав, що в найближчі дні зареєструють постанову про скасування законопроекту про зміни до Регламенту ВР.