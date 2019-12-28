До Ради подали законопроект про накопичувальну пенсію

До Верховної ради України внесли законопроект про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту.

Зазначимо, на сьогодні текст законопроекту відсутній на сайті Верховної ради, однак член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олександр Панченко на своїй сторінці в Facebook виклав деякі витяги з документа.

Зокрема, пропонується встановити обов'язкові внески від роботодавців 2% і внески від працівників 1%. Також за бажанням працівника внески можуть збільшуватися, причому роботодавець у такому випадку теж збільшить їх паритетно. У той же час максимальний розмір внесків обмежать 9%.

Крім того, передбачається створення Пенсійного Казначейства для акумулювання пенсійних внесків, а також підвищаться вимоги до всіх сервіс-провайдерів.

Нагадаємо, з 1 грудня 2019 року розмір мінімальної пенсії за віком підвищено на 74 гривень - з 1564 до 1638 гривень. Крім того, проведено перерахунок 227,7 тисяч військових пенсіонерів. За даними ПФУ, всього перерахунок проведе для 9,4 млн осіб, а пенсії підвищено 5,8 млн українців. Середнє підвищення склало 41,25 гривень.