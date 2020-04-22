У Раду подали пакет законопроектів для підтримки культури в умовах карантину

З початку карантину по 1 травня втрати у сфері культури складуть 5,8-8,7 млрд гривень
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики подав у Верховну раду на реєстрацію пакет законопроектів, спрямованих на економічну підтримку культури і креативних індустрій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення комітету ВР.
зокрема, законопроектами пропонуються зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України, а також деякі законодавчі акти щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу тощо. Серед них:
- 1. Введення податкових пільг і преференцій по сплаті орендної плати та податку за земельні ділянки державної і комунальної власності
- 2. Звільнення від деяких операцій:
- - сплати податку на додану вартість,
- - податку на прибуток,
- - туристичного збору,
- - податку на доходи фізичних осіб,
- - єдиного соціального внеску,
- - податку на нежитлову нерухомість
- - включення до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу суми коштів або вартість майна у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, для здійснення діяльності у сфері культури
- 3. Надається можливість зменшення орендної плати за користування нерухомим майном.
- 4. У перелік захищених статей бюджету додається:
- - оплата праці установ культури, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету;
- - заходи щодо охорони культурної спадщини: облік, запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об'єктів культурної спадщини
- 5. Спрощується процедура отримання державної допомоги суб'єктами господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину.
- 6. Державна підтримка кінематографії до кінця року доповнюється новою формою - наданням державної субсидії на розвиток кінопроекту об'ємом до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроекту.
- 7. Удосконалюється законодавче поле у разі надання закладом культури в користування іншим суб'єктам державного і комунального майна.
- 8. Телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення.
- 9. Встановлюється ставка ПДВ у розмірі 10% для операцій з постачання комунальних послуг та електроенергії.
- 10. Вводиться поняття гранту, який надається українському культурним фондом, в податковому та бюджетному законодавстві, доповнюються підстави та порядок його надання та оподаткування.
У комітеті відзначили, що з 16 березня по 1 травня 2020 втрати у сфері культури складуть 5,8-8,7 млрд грн. Скорочення робочих місць - на рівні 20% задіяних осіб.
апомним, 18 квітня президент Володимир Зеленський схвалив бюджет надзвичайної ситуації. Зокрема, бюджетом було урізано фінансування культури і спорту на 2,3 млрд гривень.