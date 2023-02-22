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В Раду поступило заявление нардепа Волошина о сложении мандата

Фото: нардеп Олег Волошин (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Народный депутат от запретной ОПЗЖ Олег Волошин написал заявление о сложении мандата. Документ поступил в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Telegram.

"Заявление о сложении полномочий народного депутата Украины поступило в Верховную Раду Украины. В соответствии с Конституцией Украины. С рассмотрением заявления украинский парламент затягивать не будет", - говорится в сообщении.

Фото: Волошин подал заявление в Раду о сложении мандата (t.me/verkhovnaradaukrainy)

Напомним, СБУ объявила подозрение нардепу Олегу Волошину в государственной измене. Правоохранители отмечают, что он оказывал содействие руководству РФ в подрывной деятельности против Украины.

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