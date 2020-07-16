Під Радою влаштували акцію протесту через "мовний" законопроект

Близько сотні людей прийшли під будівлю Верховної ради, де влаштували мітинг проти законопроєкту депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського. Цей законопроект стосується використання української мови під час навчання у школах.

Про це повідомляє кореспондень РБК-Україна.

У законопроекті говориться, що перехід російськомовних середніх класів на навчання українською з 1 вересня 2020 року буде скасовано.

Документ також знижує об'єм української: замість 80% буде 20% - у п'ятому-восьмому класі, 40% - у дев'ятому, 60% - в старших класах.

Фото: протест у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, Верховна рада сьогодні не планує розглядати скандальний мовний законопроект №2362 народного депутата Максима Бужанського.

Зазначимо, цей законопроект розкритикував мовний омбудсмен та закликав зняти його з розгляду парламенту.

Раніше повідомлялось, що Венеціанська комісія Ради Європи розкритикувала мовний закон, заявивши, що він не забезпечує баланс між держмовою та мовами національних меншин.