Советники Трампа провели секретные переговоры с оппонентами Зеленского в Киеве, - Politico

По словам трех украинских депутатов и американского эксперта по внешней политике от Республиканской партии, представители Трампа провели переговоры с "безжалостно амбициозным бывшим премьер-министром" Юлией Тимошенко, и высокопоставленными членами партии Петра Порошенко, непосредственного предшественника Зеленского на посту президента.

Дискуссии были сосредоточены на том, может ли Украина провести быстрые президентские выборы. Они откладываются в соответствии с Конституцией страны, поскольку Украина остается на военном положении.

Как отмечает Politico, помощники Трампа уверены, что Зеленский потеряет все голоса из-за усталости от войны и общественного недовольства по поводу коррупции. Действительно, его рейтинги в опросах снижались в течение многих лет, хотя они и выросли в начале 2025 года.

Официальная позиция администрации США заключается в том, что Трамп не вмешивается во внутреннюю политику Украины. На этой неделе министр торговли Говард Лютник опроверг, что его босс "вмешивается в украинскую политику", добавив, что все, чего хочет Трамп, - это партнерства для мира.

Но поведение Трампа и его чиновников говорит об обратном. Трамп обвинил Зеленского в том, что он "диктатор без выборов", а директор Национальной разведки Тулси Габбард обвинила Киев в отмене выборов.

Но хотя лагерь Трампа и надеется, что выборы погубят Зеленского, он по-прежнему намного популярнее Тимошенко и Порошенко.

Обратные каналы

Ключ ко всем планам, обсуждаемым по неофициальным каналам, заключается в проведении президентских выборов после того, как будет согласовано временное прекращение огня, но до того, как полномасштабные мирные переговоры начнутся всерьез. Идею досрочных президентских выборов также продвигает Кремль, который годами хотел избавиться от Зеленского.

И Тимошенко, и Порошенко публично выступили против проведения выборов до окончания боевых действий, как и мэр Киева Виталий Кличко. Тем не менее, "люди Порошенко и Юлия, они все общаются с представителями Трампа, позиционируя себя как людей, с которыми было бы легче работать. И людей, которые согласятся на многое из того, на что не соглашается Зеленский", - сказал Politico ведущий республиканский эксперт по внешней политике.

На вопрос о том, участвовала ли Тимошенко в переговорах с членами администрации США или окружением Трампа о президентских выборах или мирных переговорах, ее пресс-секретарь Наталья Лысова поблагодарила Politico за проявленный интерес. "Мы пока не будем это комментировать", - сказала она.

Politico также связалось с партией Порошенко "Европейская солидарность", чтобы спросить о переговорах с людьми Трампа для обсуждения выборов. Пресс-служба ответила: "Наша цель - не продвигать выборы, а обеспечить свободные и честные конкурентные послевоенные выборы в нашей стране".

"Также логично, что любые контакты включают представление видения президента Порошенко и "Европейской солидарности" о путях прекращения войны посредством справедливого, всеобъемлющего и прочного мира, а также о пределах возможных компромиссов по пунктам переговоров", - говорится в заявлении.

Уже несколько дней представители кабинета Трампа предлагают Зеленскому уйти в отставку, если он полностью не поддержит план США по скорейшему прекращению войны, даже если это потребует серьезных уступок со стороны Украины.

После столкновения в Белом доме 28 февраля тема "Зеленский должен уйти" только усилилась, поскольку внутренние политические оппоненты украинского лидера публично, хотя и неявно, дали понять, что отношения Украины с Вашингтоном крайне важны и должны быть восстановлены. В Киеве это расценивают как критику Зеленского, который теперь заявил, что сожалеет о прошлой неделе ожесточенной конфронтации и готов работать с Трампом ради мира.

На этой неделе несколько лидеров партий и фракций выступили с заявлениями, в которых заявили, что приоритетом для Украины должно стать восстановление отношений с Трампом.

Среди них - Руслан Стефанчук, председатель парламента Украины и член правящей партии Зеленского, а также Дмитрий Разумков, который привел партию к парламентской победе в 2019 году, но в настоящее время является независимым законодателем. Разумков потребовал срочного созыва парламентской сессии для создания специальной законодательной группы по надзору за отношениями с Соединенными Штатами.

Решение Трампа на этой неделе приостановить военную помощь Украине лишь усилило политическую тревогу и усилило ответные действия украинских политиков в отношении команды Трампа.

В понедельник Трамп заявил, что Зеленский "не будет долго у власти", если не будет достигнут прогресс в мирном соглашении, которое его устроит. Советник по национальной безопасности Майк Уолц сказал, что Вашингтону нужен "лидер, который сможет иметь дело с нами, в конечном итоге иметь дело с русскими и положить конец этой войне".

Союзники президента США на Капитолийском холме также продолжают нападать на Зеленского: сенатор-республиканец Линдси Грэм предположил, что Украине "нужно будет найти кого-то нового", если Зеленский не будет смотреть на вещи так, как Трамп.

Все это побуждает внутренних политических оппонентов Зеленского и даже некоторых бывших союзников заискивать перед командой Трампа, чтобы получить его благословение. "Они позиционируют себя как лучших людей, с которыми можно работать. И людей, которые согласятся на многое из того, на что Зеленский не соглашается", - сказал республиканский эксперт.

Переманивание парламентариев

Потрясения, вызванные скандалом в Овальном кабинете, также стали причиной разговоров о парламентских перестановках.

По данным Politico, Тимошенко в последние недели обращалась к законодателям из конкурирующих партий, чтобы попытаться убедить их перейти на сторону ее фракции. Она сказала законодателям, которых она пыталась переманить, что, по ее мнению, у Зеленского не будет иного выбора, кроме как объявить выборы в ближайшее время, что предоставит золотую возможность сформировать новое парламентское большинство.

Сам Зеленский отверг идею о том, что он уйдет в отставку, и пошутил с журналистами в Лондоне на выходных, что даже если бы выборы состоялись в этом году, он, скорее всего, победил бы. "Вам пришлось бы помешать мне участвовать в выборах", - сказал он, прежде чем предположить, как он уже делал ранее, что он уйдет в отставку только в том случае, если Украина получит членство в НАТО, поскольку это будет означать, что его миссия выполнена.

На первый взгляд, атаки Трампа не ослабили Зеленского, который изначально получил широкую похвалу, даже от критиков, за то, что стоял на своем в Овальном кабинете. Но предсказуемый эффект сплочения вокруг лидера сходит на нет по мере того, как потенциальные последствия разрыва между Киевом и Вашингтоном сглаживаются, сказал Руслан Бортник, директор Украинского института политики. Политика страны крайне изменчива, сказал он.