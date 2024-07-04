Советники Трампа хотят, чтобы Байден остался в предвыборной гонке, - WP

Представители кампании Трампа считают, что он сможет победить на выборах даже в случае приговора суда по разным обвинениям, рассказали журналистам WP четыре источника, знакомых с частными дискуссиями.

Между тем, они также усиливают нападки на вице-президента Камала Харрис, которую будто бы считают самой вероятной альтернативой замене Байдена, если президент решит сняться с выборов.

В публикации отмечается, что публично Трамп и его сторонники отвергли предположение о том, что Байден может выйти из гонки, настаивая на том, что для демократов уже слишком поздно изменить курс.

В частном порядке они начали готовиться к разным возможностям и считают, что может быть труднее победить другого представителя Демократической партии - не Байдена или Харрис, пишет американское издание.

Сам Трамп в интервью радиоведущему Ричмонду Джону Рейду в понедельник заявил, что намерен проводить кампанию, независимо от того, кто будет его оппонентом. Экс-президент также сослался на результаты опроса, которые показывают, что он "справляется" с другими демократами так же хорошо или лучше.

"Самое смешное то, что мы сильно обыграли его в опросах, но никто другой не делает ничего лучше", - добавил Трамп он в интервью с радиоведущим Джоном Фредериксом в тот же день.

Как отмечает WP, для Трампа, привыкшего доминировать в заголовках в прессе, непривычно позволить Байдену сейчас быть в центре внимания. Но после дебатов он сохраняет "тишину", и публичные мероприятия не запланированы.

Близкий к кампании Трампа республиканец рассказал журналистам, что его советники рассчитывают на то, что Байден, на недавних дебатах выглядевший уставшим, "уязвим, и им нравится, где они находятся".

"Вы видите, что они совсем не в восторге от перспективы его выхода из гонки", - сказал Дэвид Аксельрод, главный стратег Барака Обамы.

Планы Байдена по дальнейшей кампании

Между тем, кампания Байдена и Белый дом настаивают на том, что президент не собирается отказываться от баллотирования, и планируют новую серию предвыборных мер и по крайней мере одно телевизионное интервью.

Действующий президент и его помощники пытались продолжать "атаковать" Трампа, обвинив его среди других вопросов в связи с абортами и нападением на Капитолий США 6 января 2021 года, совершенной протрамповской толпой.

Напомним, на днях Байден отреагировал на решение Верховного суда по президентской неприкосновенности, заявив, что это даст Трампу "больше смелости делать все, что ему вздумается" на втором сроке.

Стратегия кампании Трампа в случае снятия кандидатуры Байдена

Кампания Трампа ожидает, что именно Байден будет кандидатом от Демократической партии, заявила спикер экс-президента Каролайн Ливитт.

"Мы уверены, несмотря ни на что, мы победим, объединив любого демократа в избирательном бюллетене с Байденом и Демократической партией", - добавила она.

Республиканцы также отмечают, что будут "атаковать" любые возможные попытки демократов заменить Байдена другим кандидатом.