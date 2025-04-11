"Радио Свобода" вынуждено сокращать персонал: как с этим связаны США

"Учитывая финансовые вызовы Украинская редакция "Радио Свобода" сокращает вещание", - сообщило издание.

По их словам, сегодня, 11 апреля в эфир вышел последний выпуск стрима "Свобода.Утро", который более двух лет выходил на их канале в YouTube, а также на телеканале Эспрессо.

По данным Эспрессо, этот проект был одним из самых рейтинговых в программе телеканала.

Сокращение штата "Радио Свобода"

Известно также, что с 14 апреля редакция отправляет в простой часть сотрудников в Киеве и Львове, а также существенно сокращает сотрудничество с фрилансерами.

По данным издания, в марте "Радио Свобода" приостановило сразу два подкаста, в которых участвовали внештатные авторы Виталий Портников и Дмитрий Шурхало.

"Это - вынужденный шаг в то время, как Радио Свобода борется за право получить финансирование Конгресса США в американских судах. Перед тем с 1 апреля в частично оплачиваемый отпуск ушла часть сотрудников в Праге из разных языковых служб", - сообщила директор Украинской редакции Марьяна Драч.