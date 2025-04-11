"Радио Свобода" вынуждено сокращать персонал: как с этим связаны США

Финансовый кризис заставляет "Радио Свобода" сокращать персонал и вещание. Сейчас организация пытается через суд получить средства, которые ранее им выделил Конгресс США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
"Учитывая финансовые вызовы Украинская редакция "Радио Свобода" сокращает вещание", - сообщило издание.
По их словам, сегодня, 11 апреля в эфир вышел последний выпуск стрима "Свобода.Утро", который более двух лет выходил на их канале в YouTube, а также на телеканале Эспрессо.
По данным Эспрессо, этот проект был одним из самых рейтинговых в программе телеканала.
Известно также, что с 14 апреля редакция отправляет в простой часть сотрудников в Киеве и Львове, а также существенно сокращает сотрудничество с фрилансерами.
По данным издания, в марте "Радио Свобода" приостановило сразу два подкаста, в которых участвовали внештатные авторы Виталий Портников и Дмитрий Шурхало.
"Это - вынужденный шаг в то время, как Радио Свобода борется за право получить финансирование Конгресса США в американских судах. Перед тем с 1 апреля в частично оплачиваемый отпуск ушла часть сотрудников в Праге из разных языковых служб", - сообщила директор Украинской редакции Марьяна Драч.
Заметим, что "Радио Свобода" финансируется Конгрессом США, но президент США Дональд Трамп 14 марта подписал указ, направленный на сокращение семи федеральных агентств, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое занимается медиакорпорацией "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и другими средствами информации.
После этого чиновники Агентства заблокировали грант для "Радио Свобода", который уже утвердили в Конгрессе США.
На фоне этого "Радио Свобода" вчера, 10 апреля, подало новый срочный запрос в суд в Вашингтоне с просьбой обязать USAGM (Американское агентство по глобальным медиа) выплатить средства, которые выделил Конгресс США на работу организации в апреле.
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