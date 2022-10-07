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Без радио и шансона. Водителям автобусов и такси запретили включать музыку в салоне

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Пятница 07 октября 2022 07:30
Без радио и шансона. Водителям автобусов и такси запретили включать музыку в салоне Фото: водителям автобусов и такси запретили включать музыку в салоне (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Водителям автобусов и такси запретили включать музыку или другие звуковые сигналы в салоне с 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на соответствующий закон Украины.

Так, водителям автобусов запретили включать музыку, фильмы или другие звуковые сигналы во время поездок. Передача звука может производиться только на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон - только при нерегулярных перевозках с согласия всех пассажиров.

При этом в салоне можно озвучивать только информацию о поездке.

В такси также запретили воспроизводить музыку или другие звуковые сигналы без согласия всех пассажиров.

К тому же, водитель может не допустить поездки пассажира, который создает шум в салоне, в частности, с помощью технических устройств.

Отметим, что Верховная рада приняла этот закон 19 июня, а сегодня он вступил в силу.

Кроме того, в Украине запретили российскую музыку в общественных местах и медиа.

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