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Радикальні угруповання намагалися залучити до своїх лав військових, - Пентагон

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 25 лютого 2021 06:25
Радикальні угруповання намагалися залучити до своїх лав військових, - Пентагон Фото: військовослужбовці Нацгвардії біля Капітолію (twitter.com YourAnonCentral)
Автор: Артур Родивилов

Американське міністерство оборони стурбоване спробам радикальних груп залучити у свої лави військовослужбовців. Вони могли надати екстремістам бойовий досвід.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на внутрішній доповідь Пентагону.

За даними міністерства, серед військових вже були виявлені прихильники расової переваги.

Крім того, в доповіді наголошується, що чинні або колишні службовці є головною метою радикальних рухів через те, що надають таким групам легітимність і приносять "бойовий і тактичний досвід".

"Доступ до військовослужбовців, які мають бойову підготовку і володіє знаннями в області технічного озброєння, також може підвищити ймовірність успіху та ефективність запланованих атак", - зазначено в документі.

Автори доповіді підкреслюють, що зараз у США не існує офіційного правила, за яким військовослужбовці, ідентифіковані як внутрішні екстремісти або прихильники расової переваги, мають залишити Збройні сили. Винятком з цього правила є тільки Військово-морський флот.

Нагадаємо, під час візиту в Пентагон американський президент Байден розповів, чи застосовуватиме військову силу США на міжнародній арені.

Також РБК-Україна писало, що Байден планував переглянути мирну угоду між США, Афганістаном і "Талібаном", яка була укладена під час президентства Дональда Трампа.

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