Радіаційна аварія. Як діяти в такій ситуації: інструкція МОЗ

Що робити?

Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.

Заберіть всередину домашніх тварин.

Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні.

Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

Знезараження

Для самостійного знезараження необхідно зняти верхній шар одягу. Таким чином можна позбутися до 90% радіоактивного матеріалу.

Важливо. Це треба робити обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Після чого помістити одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримати його якомога далі від людей і домашніх тварин.

Якщо є така можливість треба прийняти душ з милом, голову помити шампунем, але без кондиціонера, оскільки він може закріпити радіоактивний матеріал на волоссі.

Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани. Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла.

У випадку відсутності доступу до води, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Особливо треба звернути увагу на руки й обличчя, протерти повіки, вії, вуха. Одягніть чистий одяг.

Допоможіть вашим рідним і близьким зробити всі вищеперераховані дії. За можливості робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі.

Безпека продуктів та води

Варто пам'ятати, що безпечною є їжа з герметичних контейнерів (консерви, банки, пляшки, коробки тощо), а також та, що зберігалася у холодильнику або морозильній камері.

Перед відкриттям протріть харчові контейнери та кухонне приладдя вологою тканиною або чистим рушником. Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, подалі від людей і тварин.

Вода. Поки рятувальники чи влада не повідомляють про безпеку водопровідної води, доти лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою, бо упаковка захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.

Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин. Тож майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж безпечні для вживання.

Вода в інших ємностях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. При цьому водопровідну або колодязну воду для можна використовувати для миття себе та упаковок їжі і води.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження, оскільки будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.

Корм для домашніх тварин

Так само як і їжа людей, корм для домашніх тварин у герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки тощо) буде безпечним для їжі. Витріть миски та килимки для домашніх тварин вологою тканиною або рушником.

Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці.