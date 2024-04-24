В Раде сделали шаг к ликвидации КРАИЛ и усилению контроля за онлайн-казино

Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей ликвидируют, а онлайн-казино в Украине ограничат. Верховная рада в первом чтении поддержала соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
На заседании парламента 24 апреля в первом чтении был принят законопроект №9256д. Документ поддержали 272 народных депутата.
Одной из главных идей законопроекта является ликвидация Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
Также документ включает ограничение азартных игр в Украине, в частности:
Напомним, в последнее время в Украине стала резонансной тема онлайн-казино, его рекламы и отсутствия ограничений.
На сайте Офиса президента появилась петиция по ограничению азартных игр в интернете. В частности, предлагалось ограничить доступ для военнослужащих.
Тема онлайн-казино была рассмотрена на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Позже президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению работы казино.
Как в Украине собираются ограничить деятельность интернет-казино - узнайте здесь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.