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В Раде сделали шаг к ликвидации КРАИЛ и усилению контроля за онлайн-казино

Фото: Рада сделала шаг к ограничению работы казино в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей ликвидируют, а онлайн-казино в Украине ограничат. Верховная рада в первом чтении поддержала соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

На заседании парламента 24 апреля в первом чтении был принят законопроект №9256д. Документ поддержали 272 народных депутата.

Одной из главных идей законопроекта является ликвидация Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Также документ включает ограничение азартных игр в Украине, в частности:

  • ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций по теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства;
  • определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;
  • усовершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети интернет);
  • установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, усовершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.

 

Проблема с казино в Украине

Напомним, в последнее время в Украине стала резонансной тема онлайн-казино, его рекламы и отсутствия ограничений.

На сайте Офиса президента появилась петиция по ограничению азартных игр в интернете. В частности, предлагалось ограничить доступ для военнослужащих.

Тема онлайн-казино была рассмотрена на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Позже президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению работы казино.

Как в Украине собираются ограничить деятельность интернет-казино - узнайте здесь.

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