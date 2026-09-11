В Совете оружейников заявили о массовой задержке выплат производителям оружия по еБаллам

Задолженность критическая прежде всего для малого бизнеса

По словам Федирко, проблема касается всех поставок по еБаллам. Для крупнейших игроков рынка задержка в один-два миллиона долларов неприятный, но управляемый кассовым разрывом.

Для небольших компаний эти средства предназначены на зарплаты, компоненты и производство следующих партий техники - у части из них уже возникают проблемы с выплатой заработной платы.

Финансирование, по словам Федирко, сейчас ожидает согласования комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Со стороны Министерства обороны это направление занимается Департамент развития способностей и оборонных технологий (ДРСОТ) - бывший ДВТП.

Откуда появилось новое требование согласования

10 июня Верховная Рада приняла Закон №4908-IX, а 24 июня вступили в силу изменения в статью 28 закона о Государственном бюджете на 2026 год. Пропорции распределения военного НДФЛ остались неизменными: 60% получает Министерство обороны, 30% - Госспецсвязи, еще 10% автоматически направляются непосредственно воинским частям.

Однако появилось новое требование: направления использования 60% МОУ и 30% Госспецсвязи должны соглашаться с оборонным комитетом Рады.

Федирко уточняет, что комитет согласовывает не каждое начисление или отдельную поставку, а общие направления использования средств - но поскольку еБаллы финансируются именно из доли Министерства обороны, это направление также попало под согласование. Нормы, согласно которым автоматические 10% для воинских частей не затрагиваются, это требование не коснулось.

По словам Федорко, этой нормы не было в первой редакции законопроекта - она появилась во время подготовки документа ко второму чтению, и закон не устанавливает ни одного срока, в течение которого комитет должен предоставить согласование.

Он отмечает, что закон, который должен был увеличить финансирование сектора безопасности и обороны на 1,56 триллиона гривен, создал дополнительный круг согласований, из-за которого часть оборонных компаний теперь не получает оплату.

Федирко обратился к Министерству обороны, ДРСОТ и профильному комитету парламента по вопросам: когда документы по финансированию еБаллов были переданы на согласование, получил ли комитет полный пакет и когда производители наконец-то получат причитающиеся им средства.

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