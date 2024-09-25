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В Раде заявили, что после введения market coupling цены на электроэнергию не увеличатся

Среда 25 сентября 2024 17:27
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В Раде заявили, что после введения market coupling цены на электроэнергию не увеличатся Фото: в Раде заявили, что после введения market coupling цены на электроэнергию не увеличатся (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Введение market coupling (объединение европейского и украинского энергетических рынков – ред.) не увеличит стоимость электрической энергии на украинском энергорынке.

Об этом заявила народная депутат и член парламентского комитета по энергетике Инна Совсун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Цель market coupling – оптимизировать уменьшение влияния посторонних факторов на рынке электроэнергии и оптимизировать пересечение импорта и экспорта. Это крайне важно. Мы видели даже этим летом, когда были длительные отключения электроэнергии, несмотря на это мы не использовали все возможности пересечения, которые у нас были. То есть света в стране нет, а пересечение остается недоиспользованным. И очевидно, что market coupling должен помочь решить эту проблему", - сказала она.

Нардепка подчеркнула, что его введение потребует времени, но в любом случае это нужно вводить, особенно в условиях проблемы нехватки генерации.

Также она добавила, что внедрение market coupling не повлияет на цены на электроэнергию в Украине.

"Есть тоже много дискуссий есть, поднимет ли это цены или нет. Сейчас анализ рынка показывает, что вряд ли поднимет, в силу многих причин. В Украине сейчас иногда видим, что цены на РДН бывают выше, чем в Европе. Поэтому угрозы, что это существенно поднимет цены в Украине – нет", – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что установленные на украинском рынке электроэнергии ценовые ограничения (прайс-кепы – ред.) мешают увеличению импорта электричества в несколько часов.

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Электроэнергия
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