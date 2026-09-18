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В Раде заявили о "плане Б" на случай уничтожения здания парламента

22:50 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Заседание Верховной Рады (Getty Images)

Верховная Рада предусмотрела в бюджете средства на обустройство резервного пункта. Это произойдет, если основное здание на Грушевского будет уничтожено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой в эфире телемарафона.

У Рады есть "план Б"

Пидласа подчеркнула, что речь идет не об укрытии в самом здании Верховной Рады.

По словам нардепки, парламентское укрытие на Грушевского, 5, обустроили своими силами работники аппарата Верховной Рады. Средств из бюджета на него не тратили.

"263 миллиона гривен, которые вложены в госбюджет, вложены на обустройство резервного пункта Верховной Рады, в случае, если что-то произойдет со зданием на Грушевского, 5, если оно испытает физическое уничтожение", - сказала нардеп.

Она не раскрыла детали проекта постройки резервного пункта Рады.

"Я не могу это комментировать очень подробно, потому что этот проект защищен из соображений безопасности", - сказала Пидласа.

Ранее РБК-Украина писало, что Минфин отложил на декабрь капитальные расходы госбюджета, запланированные на осень. Это касается средств защиты энергетики и подготовку к зиме, говорит Пидласа.

Также сообщалось, что минимальную заработную плату в Украине планируется повысить с 1 января 2027 года. Соответствующие изменения были заложены в проекте государственного бюджета на следующий год.

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