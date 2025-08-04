В Раде зарегистрировали новый законопроект о наказаниях за преступления на почве нетерпимости

В ВР зарегистрировали законопроект, который усилит ответственность за преступления на почве нетерпимости и будет бороться с проявлениями дискриминации. Документ является условием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом сообщила первый автор законопроекта, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина .

Также законопроект, в подготовке которого принимало участие Министерство внутренних дел, предусматривает, в частности, уголовную ответственность за дискриминацию, а также расширяет круг лиц, нуждающихся в защите.

По ее словам, 4 августа в Парламенте зарегистрировали законопроект №13597 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации". Его цель - заполнить ключевые пробелы в украинском законодательстве, которые до сих пор позволяют избегать ответственности за преступления на почве нетерпимости.

"Законопроект №13597 подписали 32 народных депутата, а также поддержало Министерство внутренних дел, которое присоединилось к его разработке. Он сверхважен как в части защиты права человека и усиления ответственности за дискриминацию, а также является частью обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС", - пояснила Елена Шуляк.

Парламентарий напомнила, что действующие нормы квалифицируют преступления на почве нетерпимости преимущественно как "хулиганство", или другие административные правонарушения.

Как следствие, нападающим удается обойтись только штрафами, даже когда речь идет об агрессии против общественных активистов. В то же время действующее уголовное законодательство признает преступлениями на почве нетерпимости только те, которые совершены из-за расы, национальности или религии.

Поэтому, отметила Елена Шуляк, законопроект №13597 предлагает комплексные изменения, которые должны усилить ответственность за дискриминацию, приблизить украинское законодательство к европейским стандартам и способствовать безопасности всех граждан.

"Этот документ призван обеспечить справедливость и безопасность каждому. Мы должны устранить правовые пробелы и не позволить дискриминационным преступлениям оставаться безнаказанными", - отметила народный депутат.

Среди ключевых изменений:

Расширение перечня защищенных признаков. Законопроект предлагает включить в них сексуальную ориентацию, гендерную идентичность, состояние здоровья, национальное происхождение, язык, место жительства, гражданство, семейное и имущественное положение;

Обновление терминологии. Понятие "нетерпимость" будет унифицировано с действующим законом "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине";

Административная ответственность. Предлагается штрафы или исправительные работы за дискриминационные действия, даже если они не содержат насилия. Высшая ответственность предусмотрена для должностных лиц, предпринимателей и при повторном нарушении;

Расширение полномочий Уполномоченного по правам человека. Законопроект позволяет Омбудсмену и его представителям составлять протоколы об административных правонарушениях, а дела должен рассматривать суд;

Уголовная ответственность за публичные призывы к насилию по мотивам нетерпимости. Уточняется состав преступления по статье 161 УК - в частности, если преступление совершено должностным лицом или с применением обмана или угроз;

Включение в статью 300 УК запрета распространения продукции, пропагандирующей нетерпимость. Речь идет не только о печатных материалах, но и о видео, кино- и аудиопродукции;

Отмена возможности частного обвинения по делам о дискриминации без отягчающих обстоятельств;

Введение дисциплинарной ответственности за дискриминацию.

"Законопроект №13597 направлен не только на наказание проявлений нетерпимости, но и на формирование системной государственной политики в сфере противодействия дискриминации. Его принятие должно стать шагом к более справедливому и безопасному обществу, где права каждого человека, независимо от его идентичности или убеждений, будут защищены на уровне закона. Это также позволит Украине выполнить обязательства перед ЕС и усилить соответствие законодательства международным стандартам в области прав человека", - подытожила Елена Шуляк.