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Раде предложили уволить Шуфрича с поста главы Комитета по вопросам свободы слова

Фото: Нестор Шуфрич, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Скандального народного депутата Нестора Шуфрича могут уволить с должности главы комитета Верховной рады по вопросам свободы слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления.

"Отозвать Шуфрича Нестора Ивановича - народного депутата Украины с должности председателя комитета по вопросам свободы слова вследствие обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей", - сказано в проекте постановления. 

Арест Шуфрича

Напомним, на прошлой неделе правоохранители пришли с обысками к нардепу Нестору Шуфричу. Позже стало известно, что парламентария подозревают в государственной измене. 

В ходе обысков у пророссийского депутата обнаружили георгиевские ленты, медали, ордена и не только. 

В тот же день состоялось судебное заседание, в ходе которого Шуфричу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 

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Нестор ШуфричВерховная рада