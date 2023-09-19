Раде предложили уволить Шуфрича с поста главы Комитета по вопросам свободы слова

"Отозвать Шуфрича Нестора Ивановича - народного депутата Украины с должности председателя комитета по вопросам свободы слова вследствие обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей", - сказано в проекте постановления.

Арест Шуфрича

Напомним, на прошлой неделе правоохранители пришли с обысками к нардепу Нестору Шуфричу. Позже стало известно, что парламентария подозревают в государственной измене.

В ходе обысков у пророссийского депутата обнаружили георгиевские ленты, медали, ордена и не только.

В тот же день состоялось судебное заседание, в ходе которого Шуфричу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.